АвтоВАЗ против Шамана, снижение нештрафуемого порога скорости и скачок цен на бензин. Главное за неделю

Колоссальное подорожание автомобилей в России с 2014 года, АвтоВАЗ в неожиданном рейтинге, переполненные склады дилеров, уход китайского бренда с бывшего завода Mercedes-Benz, разъяснение МВД РФ о лишении прав за магнитные крепления номеров и резкий рост цен на бензин — эти и другие события в дайджесте автоновостей последней недели апреля.

Превышение скорости на российских дорогах хотят фиксировать по-новому

В России предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости, причём сразу в 10 раз — с 20 км/ч до 2 км/ч. Аргумент: современные камеры фиксации позволяют работать с такой точностью. Но получит ли эта идея одобрение? В Госдуме ответили жёстко и дали понять, что даже не будут выносить эту инициативу на рассмотрение. Впрочем, дискуссия наверняка будет продолжаться.

Как подорожали автомобили в России с 2014 года

За последние 12 лет новые и подержанные автомобили в России выросли в цене более чем в два раза. Невероятно, но факт: сейчас легковушка с пробегом стоит дороже, чем новая в 2014-м. Все подробности и динамика изменения цен от года к году — в нашей публикации.

Экс-завод Mercedes-Benz в России прекращает выпуск автомобилей Exeed

Премиальные кроссоверы Exeed российской сборки сменят прописку. Производство на подмосковной площадке, ранее принадлежавшей Mercedes-Benz, сворачивают. Что произошло и куда переедет сборка этих автомобилей — в нашей заметке.

В России зафиксировано колоссальное подорожание бензина

За прошлую неделю рост цен на бензин на российских заправках замедлился до минимума за последние два месяца. Однако общая картина не обнадёживает. На днях Росстат представил цифры за март 2026-го и сравнил их с показателями 12-месячной давности. Детальный отчёт — здесь.

Склады автодилеров переполнены: запасы почти не распродаются

В российских автосалонах на сегодняшний день скопилось около 400 тысяч автомобилей, что на 50 тысяч выше нормы. Причём эти складские запасы с начала года практически не уменьшились. Чем это опасно для дилеров и для покупателей — читайте по ссылке.

АвтоВАЗ обошёл певца Шамана в рейтинге мемов

Фраза «Можно, а зачем?» от директора по продуктам АвтоВАЗа признана самым популярным мемом в России. Цитату упомянули в соцсетях почти 300 тысяч раз за квартал. Подробности и топ-12 мемов — в нашей новости с рейтингом.

В России будут выпускать ещё два кроссовера Jetour

Китайская марка Jetour расширяет своё присутствие в России. На заводе «Автотор» в Калининграде запустят сборку двух новых моделей. Что это будут за кроссоверы — рассказали в заметке по следам официального заявления предприятия.

МВД РФ поставило точку в вопросе о законности магнитных креплений госномеров

Министерство внутренних дел России отреагировало на резонансную историю с блогершей из Екатеринбурга. Девушку лишили водительских прав на 1 год и 1 месяц из-за магнитного крепления номеров. Насколько законно это решение? Ведомство разъяснило ситуацию.

Правила продажи автомобилей могут ужесточить

Власти и дилеры готовят новые правила, которые обяжут продавцов раскрывать всю историю машины при перепродаже. Что войдёт в обязательный цифровой паспорт и на какой стадии разработки находится данное нововведение, рассказали в Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД).

Также на этой предпраздничной неделе мы поделились подробностями обновлений навигатора 2ГИС, рассказали о бесплатных парковках в Москве на майских праздниках, значительном повышении выплат по полису ОСАГО, инновационном дублёре сигнала светофора и новейшем оборудовании на заводе АвтоВАЗа в Тольятти.