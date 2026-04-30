Госдума жёстко ответила на призыв снизить нештрафуемый порог скорости

«Единая Россия» пообещала жёстко блокировать подобные инициативы, а председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что неправильно выносить такие идеи на обсуждение общества.

© Государственная Дума РФ

Госдума не собирается рассматривать идею о снижении нештрафуемого порога скорости на российских дорогах. Об этом заявил председатель Вячеслав Володин, комментируя соответствующую инициативу.

Как мы рассказывали ранее, в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что снизить скоростной порог можно с 20 до 2-3 км/ч — технически дорожные камеры к этому готовы. В таком случае получить штраф при ограничении 60 км/ч можно будет уже при скорости 63–64 км/ч вместо нынешних 80 км/ч.

«Считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана. В настоящее время нештрафуемый порог составляет 20 км/ч. Давайте этим руководствоваться. Подавляющее большинство депутатов выступают против обсуждаемого предложения. Прежде чем озвучивать такое и вносить напряжение в общество, необходимо 10 раз подумать: надо ли это? У нас такой темы нет», — написал Володин в своём канале в MAX.

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, в свою очередь, заявил, что предложение уменьшить нештрафуемый порог скорости связано с одной-единственной целью — собрать с автомобилистов побольше денежных штрафов.

«Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. „Единая Россия“ последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жёстко блокировать подобные инициативы», — цитирует Якушева официальный сайт «Единой России».

Действующий нештрафуемый порог +20 км/ч на российских дорогах был установлен в сентябре 2013 года. До тех пор сверхлимит скорости составлял 10 км/ч. В разные годы МВД и Минтранс изучали возможность возвращения к этому показателю, но до изменений в законодательстве дело так и не дошло.

