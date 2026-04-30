ГИБДД объявила тотальные проверки водителей на майских праздниках

С 1 по 3 мая на российских дорогах пройдут облавы на нетрезвых водителей.

Впереди — майские выходные, время поездок на дачу и выездов на природу, чтобы устроить шашлыки, пикник и отдохнуть в компании друзей. Однако для автомобилистов это не повод расслабляться, нарушать правила дорожного движения (ПДД) и тем более садиться за руль в нетрезвом состоянии. Чтобы пресечь подобные нарушения, все выходные, с 1 по 3 мая, на дорогах по всей России будут дежурить усиленные экипажи ДПС.

Дорожная полиция будет останавливать все подряд автомобили. Под особый контроль ГИБДД попадут аварийно-опасные участки, загородные трассы, места массового отдыха, а также въезды и выезды из населённых пунктов.

Рейды «Нетрезвый водитель» запланированы в целом ряде регионов: Санкт-Петербург, Ленинградская, Нижегородская, Воронежская, Липецкая, Брянская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская, Псковская, Мурманская, Костромская, Вологодская, Челябинская, Курганская и Иркутская области; Республики Удмуртия, Башкортостан, Чувашия, Коми и Марий Эл; Красноярский и Пермский края. Массовые проверки пройдут также в отдельных округах Москвы и Подмосковья.

За вождение в нетрезвом состоянии предусмотрена административная ответственность — штраф 45 000 рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. Если водитель повторно сел за руль в пьяном виде, ему грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет и штраф в размере от 200 000 до 300 000 рублей.

«Напоминаем: управление автомобилем в нетрезвом виде — одно из самых тяжких умышленных нарушений. Пьяное вождение напрямую ведёт к ДТП с тяжёлыми последствиями, включая гибель и тяжкие травмы людей. Призываем водителей неукоснительно отказываться от управления любой техникой в состоянии опьянения», — обратилась Госавтоинспекция к автомобилистам.

Как сотрудники ГАИ вычисляют пьяных водителей на дорогах