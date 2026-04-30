Минтранс прокомментировал идею снизить нештрафуемый порог скорости

Ведомство пояснило свою позицию по резонансному вопросу, поднятому ЦОДД.

Министерство транспорта России вслед за Госдумой отреагировало на предложение снизить нештрафуемый порог превышения скорости на дорогах. В ведомстве дали понять, что необходимости в подобной корректировке нет.

В пятницу утром, 30 апреля, с идеей уменьшить скоростной порог выступил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык. По его словам, точность современных дорожных камер позволяет сократить сверхлимит до 2-3 км/ч.

«Минтранс не видит целесообразности таких изменений в законодательство и не поддерживает данную идею», — заявила пресс-служба ведомства информационному агентству ТАСС.

В ЦОДД уже опубликовали заявление, в котором пояснили: их глава не предлагал снизить порог скорости. Он лишь подчеркнул, что современные автоматические дорожные комплексы способны фиксировать превышение разрешённой скорости с минимальной погрешностью.

