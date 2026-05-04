Автомобили Volga могут появиться в российских гонках

Предпосылка к дебюту Volga С50 в гонках есть.

© СМП РСКГ Российская серия кольцевых гонок

Автомобиль возрождённой марки Volga – седан С50 – может составить конкуренцию дебютировать на гоночных трассах. Такой сценарий допустили в представительстве Российской серии кольцевых гонок (РСКГ).

В этом году в международной кузовной серии TCR World Tour дебютирует Geely Preface. Учитывая, что в топовом классе РСКГ – SMP TCR Russia – действуют такие же технические требования, что и в этом чемпионате, есть шанс, что Preface однажды появится в российском первенстве под названием Volga.

«Напомним, что под названием Volga в Нижнем Новгороде будет собираться и продаваться седан Geely Preface. Так что в теории гоночные Preface могут появиться и в России. А превратить их в Volga будет не так уж сложно», – говорится в сообщении на странице РСКГ в VK.

Дебют прототипа новой «Волги» в гонках состоится уже в следующие выходные – 9-10 мая. Гоночный Preface выйдет на старт первого этапа TCR World Tour 2026 года в итальянском Мизано.

Представлен второй автомобиль возрождённой марки «Волга»