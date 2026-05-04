В России появится новый торговый знак Volga

Бренд получит название VLG Tech.

Возрождённая российская марка автомобилей Volga обзаведётся суббрендом. Об этом «Рамблер/авто» узнал в ходе мониторинга электронной базы Роспатента.

Как следует из открытой документации, компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которой принадлежит бренд Volga, подала заявку на регистрацию наименования VLG Tech. Для будущих владельцев седанов и кроссоверов «Волга» это хороший знак.

Судя по классу регистрации, под вывеской VLG Tech будут продаваться запчасти и комплектующие, в том числе технические жидкости (моторные масла, тормозная жидкость, антифриз и т. д.), детали для двигателя (поршни, шатуны, кольца, свечи зажигания), компоненты тормозной системы и многое другое. Другими словами, у владельцев автомобилей «Волга» не должно возникнуть проблем с поиском запчастей, поскольку в планах запуск полноценного технического сервиса.

Официально о запуске бренда VLG Tech в ПЛА не объявляли.

О возрождении легендарной марки Volga, прекратившей существование в 2011-м, стало известно в феврале этого года. Уже летом в продаже появятся три модели — кроссоверы K40 и K50 и седан C50.

