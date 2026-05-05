Россиянам рассказали о хаосе с ценами на автомобили в 2026 году

На отечественном авторынке чехарда с ценообразованием.

Цены на новые легковые автомобили в России скачут то вверх, то вниз с начала весны 2026 года. Об этой странной тенденции и её причинах подробно рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

Весьма показательным в данном плане стал апрель. Если Tank поднял цены на 300 тысяч рублей на все комплектации своего внедорожника с индексом 500 и отменил скидки, то Jetour, наоборот, поднял скидку на отдельные версии Dashing до 150 тысяч рублей. Подорожали также Tenet T4 (+50 000 рублей) и «Москвич 3» (+30 000-40 000 рублей), тогда как Changan UNI-S предлагается со скидкой 100 000-150 000 рублей. И такой разброс в ценообразовании наблюдается по большинству марок и моделей.

«В начале года почти все бренды дружно переписали ценники, в среднем на 2-4% вверх. А потом пошла чехарда. На какие-то модели и комплектации цены поднимаются, на какие-то снижаются. Где-то вводятся дополнительные скидки, где-то отменяются», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

По словам эксперта, автопроизводители и дилеры хотели бы поднимать цены, но мешает слабый потребительский спрос. Вот они и вынуждены экспериментировать с ценами и акциями, чтобы привлечь клиентов.

«Потенциальных покупателей новых автомобилей сейчас много. Отложенный спрос 2022-2023 годов удовлетворён полностью. Но что-то останавливает потенциальных покупателей… Поэтому «танцы с бубнами» вокруг ценообразования понять можно», — заключил сооснователь «Автостата».

Средняя стоимость нового легкового автомобиля в марте составила 3,54 млн рублей. Это всего на 1% больше, чем в феврале, но сразу на 14% выше показателя годичной давности.

