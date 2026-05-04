АвтоВАЗ рассказал об обновлении гоночной Lada Vesta TCR

Гоночный седан для топового класса РСКГ получил ряд обновлений перед стартом сезона-2026.

© АВТОВАЗ

Заводская команда Lada Sport Rosneft выставит обновлённый гоночный автомобиль Lada Vesta TCR в новом сезоне Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Об этом объявило спортивное подразделение АвтоВАЗа.

Как и в предыдущие годы, гоночная «Веста» будет представлена в топовой категории SMP TCR Russia. Автомобиль получил ряд серьёзных нововведений:

© АВТОВАЗ

Двигатель остался тем же — 1,8-литровый турбированный агрегат мощностью 340 л. с., но получил изменённую «прошивку». Благодаря этому улучшена работа с педалью газа, что должно позволить автомобилю более эффективно ускоряться на выходе из поворотов.

Пересмотрена кинематика передней подвески, а задняя была полностью переработана — на место схемы «косой рычаг» пришла версия «косой рычаг с изменяемым схождением колеса».r

Проведена работа с кузовом, который стал легче и жёстче.

Пилотировать обновлённые автомобили будут два выпускника картинговой команды Lada Sport Rosneft Junior — Иван Чубаров и Артём Северюхин.

Новый сезон РСКГ стартует в середине мая на подмосковной трассе Moscow Raceway. Всего же участникам чемпионата России в этом году предстоит провести семь этапов, которые также примут у себя автодромы в Санкт-Петербурге, Казани, Грозном, Смоленске и Нижнем Новгороде.

Автомобили Volga могут появиться в российских гонках