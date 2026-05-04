Жаркие дерби и триумф новичка: как прошел 1-й этап RDS GP-2026

2-3 мая на Moscow Raceway состоялось открытие нового, 17-го в истории сезона RDS GP.

Новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) стартовал в Подмосковье в первые выходные мая. На автодроме Moscow Raceway прошёл первый этап главного чемпионата страны по дрифту, который завершился сенсацией.

В 2026 году RDS GP официально вернул себе международный статус, собрав спортсменов из России, СНГ, Европы и Азии. Изменённый формат уик-энда, в рамках которого квалификация проходит в субботу, а все парные заезды — в воскресенье, пришёлся по душе и спортсменам, и многотысячной аудитории зрителей.

Дуэли Топ-32 прошли без сенсаций, и сразу три команды — Fresh Racing, «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» и Takayama Forward Auto — в полном составе вышли в Топ-16. Причём сетка заездов сложилась так, что уже на ранней стадии сформировались внутрикомандные дерби.

В итоге на пути в Топ-8 в составе «Systeme Electric» двукратный чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев одолел Евгения Лосева. В команде Takayama Роман Тиводар победил самого титулованного спортсмена российского дрифта Георгия Чивчяна. Однако в борьбе за выход в полуфинал Цареградцев оказался сильнее Тиводара.

Takayama Forward Auto понесла потери и в другом сражении Топ-8, где Пётр Бородин одолел Тимофея Добровольского, сделав шаг к своему первому подиуму в RDS GP.

Два других места в полуфинале достались пилотам Fresh Racing Дамиру Идиятулину и Томасу Кайли, которые перед этим сломили сопротивление Ильи Попова и Владислава Попова из команды «Systeme Electric Одержимые Моторспорт». Внутрикомандное дерби Fresh Racing осталось за ирландским легионером: Кайли вышел в финал, оставив Идиятулину шанс побороться за бронзу.

В сражении за третье место Идиятулин, блиставший в квалификации, где он набрал 100 баллов, допустил ошибку в роли преследователя и совершил контакт с машиной Петра Бородина. Это принесло победу в дуэли и третье место на этапе недавнему дебютанту из Казахстана.

В финале сошлись опытнейший Цареградцев и новичок Кайли. Казалось, что опыт обеспечит «Царю» лёгкую победу на знакомой трассе, но ирландец проявил невероятное мастерство. Он воспользовался помарками соперника, когда тот ехал первым. Судьи не смогли выявить победителя в первом заезде и назначили перезаезд (OMT). Второе сражение оказалось не менее острым, и в результате победителем дуэли, а вместе с ней и обладателем первого места в парных заездах всего этапа стал Кайли.

Таким образом дебютант Гран-При Российской Дрифт Серии из Ирландии с первой попытки выиграл этап.

«Я уже более шести лет слежу за Гран-При Российской Дрифт Серии, я смотрел RDS TV, поддерживал Fresh Racing и одного из моих друзей, Джека Шанахана, который пять лет назад выступал в чемпионате. Так что у меня были высокие ожидания. Я очень доволен тем, как всё прошло в эти выходные — это крутой опыт!» — прокомментировал свой успех Кайли.

Действующий чемпион RDS GP Цареградцев начал защиту своего титула с выхода в финал и второго места по итогам уик-энда. А Бородин, став третьим в личном зачёте, впервые в карьере поднялся на подиум Гран При РДС.

Гран-при РДС 2026. 1-й этап. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

Томас Кайли (Ирландия, Fresh Racing) — 265 баллов; Аркадий Цареградцев (Россия, Systeme Electric Одержимые Моторспорт) — 193 балла; Пётр Бородин (Казахстан, Takayama Forward Auto) — 164 балла.

Гран-При РДС 2026. 1-й этап. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

Fresh Racing — 407 баллов. Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 273 балла. Takayama Forward Auto — 246 баллов.

«Я очень доволен уровнем конкуренции, который сложился в чемпионате с первого же этапа. Пока рано делать выводы, но адаптация Томми к сложнейшей скоростной трассе Гран-При РДС уже говорит о многом. Пётр Бородин тоже удивил — в этом сезоне он поехал кардинально по-другому, но он мастер спорта, опытнейший гонщик с огромным накатом в ралли и других дисциплинах. А дрифт — это квинтэссенция точности управления автомобилем. Комбинация опыта пилота и машины, которая идеально под него построена, даёт результат», — отметил генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

Борьба в Гран При Российской Дрифт Серии продолжится совсем скоро — уже в конце мая состоится второй этап. 23-24 мая уик-энд главного чемпионата страны по дрифту пройдёт на трассе «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

