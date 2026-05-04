Новые штрафы водителей с 1 мая: ГИБДД выступила с заявлением

Госавтоинспекция прокомментировала слухи о повышении штрафов за

© Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Госавтоинспекция России отреагировала на информацию о том, будто бы с 1 мая 2026 года были ужесточены некоторые штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

На майских праздниках в отечественных СМИ и соцсетях разлетелись публикации о том, что штрафы выросли в 3-10 раз. Согласно этим сообщениям, административное наказание за неправильную парковку теперь составляет не 1500-3000, а 5000 рублей, езда без ОСАГО обойдётся в 3000 рублей (было 500-800), проезд на красный свет — 5000 рублей (было 1000).

В ГИБДД назвали эту информацию недостоверной и, вводящей автомобилистов в заблуждение.

«Убедительно проверять данные, полученные из неофициальных источников, не допуская распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей в заблуждение читательскую аудиторию», – обратилась Госавтоинспекция к СМИ и блогерам.

В ведомстве подчеркнули, что подобные изменения в КоАП устанавливаются Правительством России. Каких-либо соответствующих поправок нет даже на рассмотрении, не говоря уже об их утверждении, о котором стало бы известно по сведениям на официальном интернет-портале правовой информации.

Список штрафов ГИБДД на 2026 год: сколько придётся платить за нарушения ПДД