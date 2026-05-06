Рекорд с начала года: россияне начали активно покупать новые автомобили
Больше машин в России было продано только в декабре прошлого года.
Продажи новых автомобилей в России идут вверх второй месяц подряд и впервые с декабря прошлого года превысили отметку в 130 тысяч штук. Об этом свидетельствуют данные за апрель, опубликованные Минпромторгом РФ.
Если в январе и феврале было продано 81 940 и 77 280 легковушек, микроавтобусов, грузовиков и автобусов, то уже в марте этот показатель был на уровне 117 444 единиц. А в апреле объём реализации составил 131 305 штук — это наивысший показатель с декабря прошлого года, когда было продано 155 539 автомобилей.
Относительно марта спрос вырос сразу на 12%. Примечательно, что аналогичный показатель и относительно апреля прошлого года.
Продажи автомобилей по сегментам в апреле 2026 года:
- Легковые автомобили — 117 726 единиц (+13% относительно марта 2026 года);
- Легкие коммерческие автомобили — 7 735 (+8%);
- Грузовики — 4 862 (+4%);
- Автобусы — 982 (–1%).
В годовом сравнении в плюс вышли только легковые авто (+16%) и грузовые автомобили (+5%). В минус ушли лёгкие коммерческие автомобили (–21%) и автобусы (–7%).
Суммарно за первые четыре месяца 2026 года в России продано 430 970 авто всех категорий. Это на 7% больше, чем в январе–апреле прошлого года, когда было реализовано 403 839 машин.
