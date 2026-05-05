Kia внезапно зарегистрировала в России давно забытое название модели

«Корейцы» оформили права на наименование кросс-хэтчбека Kia Rio.

Южнокорейский автопроизводитель Kia Motors, ушедший с российского рынка несколько лет назад, зарегистрировал в Роспатенте очередной товарный знак. Об этом «Рамблер/авто» узнал при изучении электронной базы Роспатента.

Компания из Сеула оформила права на название Kia Rio X-Line. Так называется Kia Rio в кузове хэтчбек — версия с увеличенным дорожным просветом и внедорожным обвесом кузова. Во второй половине 2010-х и начале 2020-х эта модель не просто продавалась, но и выпускалась в России.

Интересно, что в 2020-м линейка Kia Rio X-Line была переименована в Kia Rio X вместе с рестайлингом кросс-хэтчбека. Почему «корейцы» вдруг вспомнили об этом названии спустя столько лет — вопрос открытый. Авторские права на название оформлены до мая 2034 года.

Отметим, что Kia далеко не первый раз после ухода из России регистрирует свои товарные знаки в Роспатенте. Только за последние полтора года «корейцы» запатентовали несколько десятков наименований автомобилей, аксессуаров, технических масел и жидкостей.

Kia присутствовала на российском рынке больше 20 лет — с 1996 по 2022 годы. Автомобили корейской марки собирали на заводах в Калининграде и Санкт-Петербурге. В свои самые успешные годы на рынке, в конце 2010-х и начале 2020-х, Kia продавала в России около 200 тысяч автомобилей в год.

