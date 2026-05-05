Какие ограничения ждут водителей 9 мая: список закрытых улиц в Москве

Полный список улиц в Москве, на которых нельзя будет проехать с 4 по 9 мая.

В День Победы, 9 мая, в центре Москвы будет закрыто движение транспорта. На отдельных участках ограничения уже введены в связи с подготовкой к проведению парада, следует из сообщения столичного Дептранса.

Проезд на отдельных улицах будет закрыт полностью, в том числе для каршеринга и такси. То же самое касается аренды самокатов и велосипедов: начать и завершить аренду в зонах проведения мероприятия будет нельзя.

С понедельника, 4 мая, и до окончания мероприятия 9 мая под ограничение движения транспорта попали:

улицы: Садовническая, Балчуг, Болотная, Солянка, Ильинка, Варварка;

переулки: 1-й Раушский, 2-й Раушский, Ветошный и Фалеевский;

площади: Старая и Болотная;

набережные: Гончарная, Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская и Раушская

Китайгородский проезд;

Большой Москворецкий мост.

С 05:00 субботы, 9 мая, и вплоть до окончания мероприятия также будет запрещён проезд:

на улицах: Тверская, Моховая, Большая Никитская, Петровка, Охотный Ряд, Волхонка;

на набережных: Гончарная, Садовническая, Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Кадашевская и Пречистенская;

в проездах: Театральный, Лубочный, Соймоновский, Китайгородский, 1-й и 2-й Раушский;

на мостах: Чугунный и Большой Кремлевский;

на площадях: Новая, Старая и Болотная;

в переулках: Фалеевский, Ветошный.

Парковка в зонах временных ограничений будет запрещена. Также на перекрытых улицах будут закрыты подземные пешеходные переходы.

