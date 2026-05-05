Стало известно, сколько новых авто продано в России в апреле

Подведены итоги продаж новых автомобилей во втором месяце весны 2026 года.

Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России в апреле выросли на 10%. Об этом при подведении итогов второго месяца весны 2026 года сообщил Комитет автопроизводителей АЕБ.

В апреле было продано 117 257 авто. Это на 10,4% больше относительно апреля прошлого года. В сравнении с предыдущим месяцем объём реализации и вовсе вырос на 14,8%.

«Апрель в целом выглядит достаточно позитивно: продажи демонстрируют оживление, однако говорить о формировании устойчивой тенденции пока не стоит.

Текущая динамика во многом обусловлена совокупностью факторов, включая традиционное сезонное оживление спроса в весенний период, а также эффект отложенного спроса, сформировавшегося в предыдущие периоды», — прокомментировал председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

За первые четыре месяца 2026 года продажи новых легковых автомобилей, фургонов, пикапов и микроавтобусов выросли на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 372 126 автомобилей.

