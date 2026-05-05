В России отменили медсправки для получения водительских прав

Однако прохождение водительской медкомиссии по-прежнему будет обязательным.

С 1 марта 2027 года бумажная медицинская справка больше не потребуется для получения водительских прав. Соответствующую поправку утвердило Правительство России, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Важно понимать, что речь не об отмене медицинской комиссии для получения водительских прав. Просто у автомобилистов не будет необходимости прикреплять бумажную медицинскую справку, если информация о состоянии их здоровья уже имеется в единой государственной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Эти данные будут передавать врачи по итогам прохождения водительской медкомиссии.

Единый электронный реестр заработает с 1 марта 2027 года. В этой электронной базе данных будет содержаться информация о прохождении водительской медкомиссии, и QR-код с этими сведениями, доступный на Госуслугах, водитель сможет предъявить в ГИБДД вместо бумажной справки — чтобы сдать экзамен на права или заменить их по истечении срока действия.

При этом прохождение водительской медкомиссии в полном объёме по-прежнему будет обязательным. Только после этого медсправка попадёт в электронную базу и станет доступна на Госуслугах.

