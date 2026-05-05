Путин поделился впечатлениями от вождения автомобиля КамАЗ

Российский лидер высказал своё мнение на встрече с главой компании Камского автозавода Сергеем Когогиным.

Президент России Владимир Путин кратко охарактеризовал свою поездку на КамАЗе K5 пару лет назад. Своими впечатлениями глава государства поделился на встрече с генеральным директором КамАЗа Сергеем Когогиным.

В начале 2024 года Путин проехал по участку только что открытой на тот момент автомагистрали М-12 «Восток» за рулём седельного тягача КамАЗа нового поколения.

«К5 — Вы, как я знаю, водитель этого автомобиля. Надеюсь, что Вам понравилось», — отметил Когогин на встрече с президентом в Кремле во вторник, 5 мая.

Путин ответил: «Понравилось».

Глава КамАЗа назвал современными грузовики семейства K5.

«Конечно», — согласился с ним Путин.

Известно, что помимо категории B в правах президента России открыта категория C, позволяющая управлять грузовыми машинами с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонн. На КамАЗе он ездил не один раз. В частности, Путин проехал на большегрузе в 2018 году во время открытия Крымского моста.

