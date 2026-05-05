Базовый набор автомобилиста на майские праздники: сколько стоит и что входит

СберАвто рассказал, во сколько обойдётся базовый набор для поездки за город на майские и что чаще приобретают автомобилисты.

© ollo/iStock.com

В период подготовки к майским праздникам россияне активно обновляют всё необходимое для поездок за город на автомобиле. Спрос на отдельные категории автотоваров и аксессуаров резко вырос. СберАвто (сервис для покупки, обслуживания и продажи автомобилей, входит в экосистему Сбера) и сервис доставки Купер проанализировали, сколько стоит собрать базовый набор автомобилиста для поездки за город в 2026 году и какие товары пользуются наибольшей популярностью.

Базовый набор: от обслуживания до инструментов

По данным Купера, во второй половине апреля спрос на автотовары вырос в 4,5 раза по сравнению с началом месяца. Минимальный набор автомобилиста обойдётся примерно в 6–8 тыс. рублей. В него входят товары для базового обслуживания автомобиля и комплект основных инструментов, которые могут понадобиться в дороге (без учёта обязательных элементов безопасности). Многие водители перед поездками обновляют расходные материалы и докупают недостающее.

В категорию товаров для базового обслуживания авто входят:

стеклоомывающая жидкость (от 79 рублей);

моторное масло (от 269 рублей);

антифриз (от 159 рублей);

автохимия и средства для ухода за салоном: очистители, салфетки, губки (от 30 до 132 рублей за позицию).

Средний чек за один заказ в категории автохимии по России составляет 516 рублей.

Инструменты обойдутся дороже:

домкрат — от 1 790 рублей;

компрессор — от 1 000 рублей;

провода для «прикуривания» — от 569 рублей;

буксировочный трос — от 280 рублей.

Средний чек в этой категории — 819 рублей.

Эксперты СберАвто рекомендуют заранее проверить наличие базового комплекта в автомобиле и при необходимости дополнить его. В поездках за городом особенно важно иметь под рукой трос, компрессор и провода для «прикуривания» — это позволяет выйти из большинства типовых сложных ситуаций без обращения в сервис.

Безопасность: комплект, который всегда должен быть в автомобиле

К обязательным товарам для безопасности относятся:

аптечка (от 249 рублей);

огнетушитель (от 400 рублей);

знак аварийной остановки (от 299 рублей);

светоотражающий жилет (от 295 рублей);

фонарь (от 99 рублей).

Средний чек в этой категории — 1 194 рубля. Перед поездкой важно проверить их наличие и состояние (например, срок годности аптечки).

© New Africa/Shutterstock

Комфорт: в дороге и на месте

Средний чек покупки товаров для комфорта в авто составляет 330 рублей. В эту категорию входят держатели для телефона (от 199 рублей), зарядные устройства (от 129 рублей), органайзеры для багажника (от 714 рублей), дорожные термосы (от 199 рублей).

Среди самых востребованных товаров для отдыха на природе:

переносные мангалы (от 249 рублей);

шампуры (от 22 рублей);

решётки (от 275 рублей);

уголь (от 132 рубля) и розжиг (от 39 рублей);

складные стулья (от 599 рублей) и столы (от 999 рублей);

сумки-холодильники (от 1 699 рублей).

Средний чек здесь достигает 1 924 рубля.

Расширенный набор автомобилиста к майским праздникам с учётом этих категорий увеличивает бюджет до 10-12 тыс. рублей.

© Olga Leschenko/Shutterstock

Подготовка автомобиля: на что обратить внимание перед поездкой

Перед поездкой важно не только собрать необходимые вещи, но и проверить состояние машины. В первую очередь стоит обратить внимание на уровень технических жидкостей, состояние шин и давление в них, а также исправность аккумулятора.

В случае дальнего путешествия лучше заранее продумать маршрут и точки остановок. Это позволит не перегружать автомобиль лишними вещами и сделать поездку более комфортной.

Отдельное внимание стоит уделить парковке на природе. Не рекомендуется оставлять автомобиль на сухой траве из-за риска возгорания, а также под деревьями — весной возрастает вероятность падения веток. Лучше выбирать ровные и твёрдые поверхности и учитывать ограничения, действующие в природоохранных зонах.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

Открываем Москву: подробный гид по автопутешествию в столицу на майские праздники