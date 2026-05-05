Российских водителей напугали штрафом за знак аварийной остановки

ГИБДД выступила с официальным разъяснением.

© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Во вторник, 5 мая, по российским СМИ, в первую очередь по региональным, разлетелась «страшилка» о том, что буквально с сегодняшнего дня водителей будут штрафовать за отсутствие аварийного знака в машине.

Автомобилистов пугают штрафом в 500 рублей за отсутствие знака и 1000 рублей — за его невыставление при аварии. Факт в том, что это очевидный фейк.

Знак аварийной остановки входит в список оснащения автомобиля наряду с аптечкой или огнетушителем, но с 1 сентября 2023 года за их отсутствие в автомобиле штраф не предусмотрен, хотя раньше действительно было 500 рублей. Тем не менее в целях безопасности их рекомендуется возить с собой.

Не менее интересно в этих слухах и то, что штраф в 1000 рублей действует уже не один год. Водитель действительно может получить такое административное наказание, если при ДТП или вынужденной остановке на дороге не выставит аварийный знак.

Первой на этот фейк отреагировала Госавтоинспекция Пермского края.

«Никаких изменений в законодательстве не произошло. Новых штрафов за отсутствие знака не вводили», — заявили в региональном подразделении ГИБДД изданию PrimaMedia.

В эти дорожные ловушки легче всего попасть весной: названы самые коварные сезонные штрафы