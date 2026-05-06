Авторынок в России «ожил»: продажи новых легковых машин выросли на 15%

Второй раз в этом году продажи новых легковых автомобилей в России превысили отметку в 100 тысяч единиц.

Спрос на новые легковые автомобили в России в апреле достиг наилучшего результата с начала 2026 года. Об этом сообщил «Автостат» в ежемесячном отчёте, опубликованном в среду, 6 мая.

В апреле дилеры продали 117 541 легковушек без пробега. Для сравнения, в марте было реализовано 104 278 штук, то есть на 12,7% меньше. В январе и феврале было продано 80 604 и 80 027 штук соответственно, что суммарно немногим больше, чем сейчас.

Относительно апреля прошлого года спрос вырос ещё больше, чем в сравнении с мартом — на 15,1%. Тогда продажи были на уровне 102 108 штук.

За первые четыре месяца текущего года было продано 382,5 тысячи легковушек без пробега. Это на 9,6% больше, чем в январе–апреле 2025 года.

