Названы бестселлеры российского авторынка в апреле 2026 года
Топ-10 самых востребованных автомобилей.
Автомобили семейства Lada Granta 43-й месяц подряд стали самыми продаваемыми в России. Однако дальше в рейтинге самых востребованных машин произошли перестановки, следует из отчёта «Автостата» по итогам апреля.
«Гранта» разошлась тиражом 12 442 единицы и стала единственной моделью, которая превысила отметку в 10 тысяч проданных авто. За второе место снова развернулась борьба между двумя кроссоверами российской сборки, и на этот раз, в отличие от марта, впереди оказался Tenet T7 — 7639 экземпляров. Haval Jolion занял третье место с результатом 6664 единиц.
С четвёртого по шестое места, как и в марте, расположились Lada Vesta (6064 единиц), Lada Niva Travel (4570) и Tenet T4 (3438). А вот на седьмой строчке оказалась Lada Iskra, которой месяц назад не было даже в десятке: дилеры реализовали 3236 машин. Haval M6 (3125) и Lada Niva Legend (3124) потеряли по одной позиции. Интересно, что уже третий месяц подряд в конце первой десятки находится Geely Monjaro (2553).
Топ-10 самых продаваемых новых легковушек в России в апреле 2026 года:
- Lada Granta — 12 442 штуки (-4,1% относительно апреля прошлого года);
- Tenet T7 — 7639 (новая модель);
- Haval Jolion — 6664 (+20,7%);
- Lada Vesta — 6064 (-14,6%);
- Lada Niva Travel — 4570 (+47,4%);
- Tenet T4 — 3438 (новая модель);
- Lada Iskra — 3236 (новая модель);
- Haval M6 — 3125 (+19,9%);
- Lada Niva Legend — 3124 (+5,3%);
- Geely Monjaro — 2553 (-5,8%).
В модельном рейтинге по-прежнему лидируют автомобили Lada, которые в апреле были проданы в количестве 31 848 экземпляров, продемонстрировав прирост на 11,8% в годовом выражении. Далее следуют машины марок Haval (16 499, +27,6%), Tenet (11 986, +27,6%) и Geely (6788, +1,9%). Замыкает топ-5 марка Belgee с показателем 5741 проданных автомобилей (+47,1%).
Авторынок в России «ожил»: продажи новых легковых машин выросли на 15%