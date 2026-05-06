Названы бестселлеры российского авторынка в апреле 2026 года

Топ-10 самых востребованных автомобилей.

Автомобили семейства Lada Granta 43-й месяц подряд стали самыми продаваемыми в России. Однако дальше в рейтинге самых востребованных машин произошли перестановки, следует из отчёта «Автостата» по итогам апреля.

«Гранта» разошлась тиражом 12 442 единицы и стала единственной моделью, которая превысила отметку в 10 тысяч проданных авто. За второе место снова развернулась борьба между двумя кроссоверами российской сборки, и на этот раз, в отличие от марта, впереди оказался Tenet T7 — 7639 экземпляров. Haval Jolion занял третье место с результатом 6664 единиц.

С четвёртого по шестое места, как и в марте, расположились Lada Vesta (6064 единиц), Lada Niva Travel (4570) и Tenet T4 (3438). А вот на седьмой строчке оказалась Lada Iskra, которой месяц назад не было даже в десятке: дилеры реализовали 3236 машин. Haval M6 (3125) и Lada Niva Legend (3124) потеряли по одной позиции. Интересно, что уже третий месяц подряд в конце первой десятки находится Geely Monjaro (2553).

Топ-10 самых продаваемых новых легковушек в России в апреле 2026 года:

Lada Granta — 12 442 штуки (-4,1% относительно апреля прошлого года); Tenet T7 — 7639 (новая модель); Haval Jolion — 6664 (+20,7%); Lada Vesta — 6064 (-14,6%); Lada Niva Travel — 4570 (+47,4%); Tenet T4 — 3438 (новая модель); Lada Iskra — 3236 (новая модель); Haval M6 — 3125 (+19,9%); Lada Niva Legend — 3124 (+5,3%); Geely Monjaro — 2553 (-5,8%).

В модельном рейтинге по-прежнему лидируют автомобили Lada, которые в апреле были проданы в количестве 31 848 экземпляров, продемонстрировав прирост на 11,8% в годовом выражении. Далее следуют машины марок Haval (16 499, +27,6%), Tenet (11 986, +27,6%) и Geely (6788, +1,9%). Замыкает топ-5 марка Belgee с показателем 5741 проданных автомобилей (+47,1%).

