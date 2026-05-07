Ограничение дорожного движения в Санкт-Петербурге 9 мая: полный список улиц

Иван Беликов

Стал известен график перекрытия улиц в Санкт-Петербурге в День Победы.

В связи с празднованием Дня Победы в Санкт-Петербурге будет перекрыто движение на нескольких десятках улиц. О временном ограничении дорожного движения жителей и гостей Северной столицы предупредила пресс-служба администрации города.

Перекрытие движения в Петербурге в ближайшую субботу будет поэтапным. С 6:00 до 16:00 проезд запретят на 28 участках, с 20:00 до 23:00 ограничение будет действовать в 13 локациях.

9 мая с 6:00 до 16:00 для проезда в Санкт-Петербурге будут закрыты:

  • Адмиралтейская набережная;
  • Адмиралтейский проезд;
  • Азовский переулок;
  • Керченский переулок;
  • Черноморский переулок;
  • Адмиралтейский проспект;
  • Вознесенский проспект (от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта);
  • Исаакиевская площадь (вдоль дома № 1 по Вознесенскому проспекту);
  • Гороховая улица (от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта);
  • Большая Морская улица (от Кирпичного переулка до Невского проспекта);
  • Дворцовый проезд;
  • Перекрёсток Университетской набережной и съездов с Дворцового моста;
  • Перекрёсток Дворцового проезда, Дворцовой набережной и Адмиралтейской набережной;
  • Дворцовая набережная (от Троицкого моста до Дворцового моста);
  • Мошков переулок;
  • Миллионная улица;
  • Мраморный переулок;
  • Четная сторона набережной реки Мойки (от дома № 46 до Большого Конюшенного моста);
  • Нечётная сторона набережной реки Мойки (от Большого Конюшенного моста до дома № 59);
  • Дворцовая площадь;
  • Площадь Восстания;
  • Лиговский проспект (от улицы Жуковского до Лиговского переулка);
  • Суворовский проспект (от 2-й Советской улицы до Невского проспекта);
  • Площадь Александра Невского;
  • Улица Александра Невского;
  • Исполкомская улица (от Конной улицы до Невского проспекта);
  • Чернорецкий переулок;
  • Невский проспект.

9 мая с 20:00 до 23:00 ограничение движения будет действовать на следующих участках:

  • Дворцовая набережная;
  • Адмиралтейская набережная;
  • Университетская набережная (от Менделеевской линии до Биржевой площади);
  • Биржевая площадь;
  • Перекрёсток Университетской набережной и съездов с Дворцового моста;
  • Перекрёсток Дворцового проезда, Дворцовой набережной и Адмиралтейской набережной;
  • Невский проспект (от Садовой улицы до Дворцового проезда);
  • Дворцовый проезд;
  • Адмиралтейский проспект;
  • Гороховая улица (от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы);
  • Большая Морская улица (от Невского проспекта до Гороховой улицы);
  • Мошков переулок;
  • Кирпичный переулок.

Кроме того, с 0:00 до 23:59 9 мая будет запрещена остановка транспорта на ряде улиц. Ознакомиться с полным списком и схемой объезда можно на официальном сайте мэрии Санкт‑Петербурга.

