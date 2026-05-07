Ограничение дорожного движения в Санкт-Петербурге 9 мая: полный список улиц
Стал известен график перекрытия улиц в Санкт-Петербурге в День Победы.
В связи с празднованием Дня Победы в Санкт-Петербурге будет перекрыто движение на нескольких десятках улиц. О временном ограничении дорожного движения жителей и гостей Северной столицы предупредила пресс-служба администрации города.
Перекрытие движения в Петербурге в ближайшую субботу будет поэтапным. С 6:00 до 16:00 проезд запретят на 28 участках, с 20:00 до 23:00 ограничение будет действовать в 13 локациях.
9 мая с 6:00 до 16:00 для проезда в Санкт-Петербурге будут закрыты:
- Адмиралтейская набережная;
- Адмиралтейский проезд;
- Азовский переулок;
- Керченский переулок;
- Черноморский переулок;
- Адмиралтейский проспект;
- Вознесенский проспект (от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта);
- Исаакиевская площадь (вдоль дома № 1 по Вознесенскому проспекту);
- Гороховая улица (от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта);
- Большая Морская улица (от Кирпичного переулка до Невского проспекта);
- Дворцовый проезд;
- Перекрёсток Университетской набережной и съездов с Дворцового моста;
- Перекрёсток Дворцового проезда, Дворцовой набережной и Адмиралтейской набережной;
- Дворцовая набережная (от Троицкого моста до Дворцового моста);
- Мошков переулок;
- Миллионная улица;
- Мраморный переулок;
- Четная сторона набережной реки Мойки (от дома № 46 до Большого Конюшенного моста);
- Нечётная сторона набережной реки Мойки (от Большого Конюшенного моста до дома № 59);
- Дворцовая площадь;
- Площадь Восстания;
- Лиговский проспект (от улицы Жуковского до Лиговского переулка);
- Суворовский проспект (от 2-й Советской улицы до Невского проспекта);
- Площадь Александра Невского;
- Улица Александра Невского;
- Исполкомская улица (от Конной улицы до Невского проспекта);
- Чернорецкий переулок;
- Невский проспект.
9 мая с 20:00 до 23:00 ограничение движения будет действовать на следующих участках:
- Дворцовая набережная;
- Адмиралтейская набережная;
- Университетская набережная (от Менделеевской линии до Биржевой площади);
- Биржевая площадь;
- Перекрёсток Университетской набережной и съездов с Дворцового моста;
- Перекрёсток Дворцового проезда, Дворцовой набережной и Адмиралтейской набережной;
- Невский проспект (от Садовой улицы до Дворцового проезда);
- Дворцовый проезд;
- Адмиралтейский проспект;
- Гороховая улица (от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы);
- Большая Морская улица (от Невского проспекта до Гороховой улицы);
- Мошков переулок;
- Кирпичный переулок.
Кроме того, с 0:00 до 23:59 9 мая будет запрещена остановка транспорта на ряде улиц. Ознакомиться с полным списком и схемой объезда можно на официальном сайте мэрии Санкт‑Петербурга.
