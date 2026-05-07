Ограничение дорожного движения в Санкт-Петербурге 9 мая: полный список улиц

Стал известен график перекрытия улиц в Санкт-Петербурге в День Победы.

В связи с празднованием Дня Победы в Санкт-Петербурге будет перекрыто движение на нескольких десятках улиц. О временном ограничении дорожного движения жителей и гостей Северной столицы предупредила пресс-служба администрации города.

Перекрытие движения в Петербурге в ближайшую субботу будет поэтапным. С 6:00 до 16:00 проезд запретят на 28 участках, с 20:00 до 23:00 ограничение будет действовать в 13 локациях.

9 мая с 6:00 до 16:00 для проезда в Санкт-Петербурге будут закрыты:

Адмиралтейская набережная;

Адмиралтейский проезд;

Азовский переулок;

Керченский переулок;

Черноморский переулок;

Адмиралтейский проспект;

Вознесенский проспект (от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта);

Исаакиевская площадь (вдоль дома № 1 по Вознесенскому проспекту);

Гороховая улица (от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта);

Большая Морская улица (от Кирпичного переулка до Невского проспекта);

Дворцовый проезд;

Перекрёсток Университетской набережной и съездов с Дворцового моста;

Перекрёсток Дворцового проезда, Дворцовой набережной и Адмиралтейской набережной;

Дворцовая набережная (от Троицкого моста до Дворцового моста);

Мошков переулок;

Миллионная улица;

Мраморный переулок;

Четная сторона набережной реки Мойки (от дома № 46 до Большого Конюшенного моста);

Нечётная сторона набережной реки Мойки (от Большого Конюшенного моста до дома № 59);

Дворцовая площадь;

Площадь Восстания;

Лиговский проспект (от улицы Жуковского до Лиговского переулка);

Суворовский проспект (от 2-й Советской улицы до Невского проспекта);

Площадь Александра Невского;

Улица Александра Невского;

Исполкомская улица (от Конной улицы до Невского проспекта);

Чернорецкий переулок;

Невский проспект.

9 мая с 20:00 до 23:00 ограничение движения будет действовать на следующих участках:

Дворцовая набережная;

Адмиралтейская набережная;

Университетская набережная (от Менделеевской линии до Биржевой площади);

Биржевая площадь;

Перекрёсток Университетской набережной и съездов с Дворцового моста;

Перекрёсток Дворцового проезда, Дворцовой набережной и Адмиралтейской набережной;

Невский проспект (от Садовой улицы до Дворцового проезда);

Дворцовый проезд;

Адмиралтейский проспект;

Гороховая улица (от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы);

Большая Морская улица (от Невского проспекта до Гороховой улицы);

Мошков переулок;

Кирпичный переулок.

Кроме того, с 0:00 до 23:59 9 мая будет запрещена остановка транспорта на ряде улиц. Ознакомиться с полным списком и схемой объезда можно на официальном сайте мэрии Санкт‑Петербурга.

