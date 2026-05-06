В России упала средняя цена нового легкового автомобиля

Впервые за последние четыре месяца средняя цена на новое авто пошла вниз. Эксперт назвал причину.

© Кирилл Зыков/РИА Новости

Средняя стоимость новой легковой машины в России упала на 5,1% за один месяц. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат» в ходе онлайн-конференции, посвящённой итогам апреля 2026 года.

Средняя цена нового автомобиля в прошлом месяце составила 3,36 млн рублей. Это на 5,1% меньше, чем в марте, когда этот показатель находился на уровне 3,54 млн рублей. Правда, по сравнению с апрелем прошлого года стоимость выросла на 6%.

«Средневзвешенная цена всегда состоит из двух составляющих — самой цены и структуры рынка. И текущее снижение цены на 5,1% от месяца к месяцу показывает именно изменение структуры.

В апреле стало продаваться меньше дорогих автомобилей из параллельного импорта. Напротив, немного увеличилась доля Lada и других российских и псевдороссийских брендов. То есть рост рынка произошел за счёт более массового, дешёвого сегмента», — объяснил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в эфире.

Средняя цена подержанного автомобиля в апреле оказалась на уровне 1,21 млн рублей, что сопоставимо с мартовским показателем, но на 6% больше, чем 12 месяцев назад.

Где лучше взять автокредит в 2026 году: условия, ставки, подводные камни