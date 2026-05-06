Россиянам посоветовали возить этот документ с собой при сбоях мобильного интернета

Сэкономите время и нервы, если вас остановит инспектор ГИБДД.

С 2019 года полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) необязательно возить с собой в распечатанном виде. По требованию инспектора ГИБДД можно предоставить электронную версию документа в виде QR-кода на смартфоне или планшете. Однако в отдельных случаях лучше всё-таки иметь при себе бумажную копию.

Учитывая текущие ограничения в работе мобильного интернета, Российский союз автостраховщиков (РСА) рекомендует распечатать документ и хранить его в машине на случай проверки на дороге.

«В связи с ограничениями в работе интернета может оказаться так, что сотрудник ГИБДД не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис. В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности. Так что такую распечатку желательно иметь», — сообщил замначальника управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов.

Отсутствие бумажного полиса и проблемы с онлайн-проверкой автоматически к штрафу, конечно, не приведут. Водитель или сам инспектор могут связаться со страховой компанией по телефону для подтверждения информации. Некоторые страховщики предлагают мобильные приложения, в которых полис доступен офлайн. Наконец, может оказаться достаточно скриншота на мобильном устройстве.

В общем, отсутствие интернета — не вина автомобилиста, но важно быть готовым доказать наличие полиса, чтобы избежать штрафа. И распечатка ОСАГО под рукой поможет значительно сэкономить время и нервы.

