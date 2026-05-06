Рост цен на бензин на российских АЗС снова ускорился
Рост цен на бензин в России за последнюю неделю ускорился на 3 копейки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом по итогам мониторинга цен на АЗС по стране.
С 28 апреля по 4 мая средняя стоимость бензина выросла с 67,10 до 67,18 рубля за литр, то есть на восемь копеек. Неделю ранее прибавка в цене на горючее составила пять копеек.
«Изменение цен на бензин зафиксировано в 44 субъектах, более всего — в Чеченской Республике (+1,6 %). Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в Республике Ингушетия (−0,1 %)», — говорится в отчёте Росстата.
В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на +0,2 % и +0,1 % соответственно.
Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо с 28 апреля по 4 мая:
- АИ-92: +6 копеек (с 63,53 до 63,59 рубля);
- АИ-95: +8 копеек (с 68,99 до 69,07 рубля);
- АИ-98 и выше: +16 копеек (с 93,37 до 93,53 рубля);
- ДТ: +6 копеек (с 78,09 до 78,15 рубля).
Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала года:
- 28 апреля – 4 мая: +8 копеек;
- 21–27 апреля: +5 копеек;
- 14–20 апреля: +14 копеек;
- 6–13 апреля: +6 копеек;
- 30 марта – 6 апреля: +12 копеек;
- 23–30 марта: +18 копеек;
- 16–23 марта: +24 копейки;
- 10–16 марта: +16 копеек;
- 2–10 марта: +9 копеек;
- 24 февраля – 2 марта: +4 копейки;
- 16–24 февраля: +17 копеек;
- 10–16 февраля: +6 копеек;
- 3–9 февраля: +14 копеек;
- 27 января – 2 февраля: +18 копеек;
- 20–26 января: без изменений (65,47 рубля);
- 13–19 января: +8 копеек;
- 1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.
