Рост цен на бензин на российских АЗС снова ускорился

Стало известно, как изменились цены на заправках в начале мая.

Рост цен на бензин в России за последнюю неделю ускорился на 3 копейки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом по итогам мониторинга цен на АЗС по стране.

С 28 апреля по 4 мая средняя стоимость бензина выросла с 67,10 до 67,18 рубля за литр, то есть на восемь копеек. Неделю ранее прибавка в цене на горючее составила пять копеек.

«Изменение цен на бензин зафиксировано в 44 субъектах, более всего — в Чеченской Республике (+1,6 %). Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в Республике Ингушетия (−0,1 %)», — говорится в отчёте Росстата.

В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на +0,2 % и +0,1 % соответственно.

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо с 28 апреля по 4 мая:

АИ-92: +6 копеек (с 63,53 до 63,59 рубля);

АИ-95: +8 копеек (с 68,99 до 69,07 рубля);

АИ-98 и выше: +16 копеек (с 93,37 до 93,53 рубля);

ДТ: +6 копеек (с 78,09 до 78,15 рубля).

Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала года:

28 апреля – 4 мая: +8 копеек;

21–27 апреля: +5 копеек;

14–20 апреля: +14 копеек;

6–13 апреля: +6 копеек;

30 марта – 6 апреля: +12 копеек;

23–30 марта: +18 копеек;

16–23 марта: +24 копейки;

10–16 марта: +16 копеек;

2–10 марта: +9 копеек;

24 февраля – 2 марта: +4 копейки;

16–24 февраля: +17 копеек;

10–16 февраля: +6 копеек;

3–9 февраля: +14 копеек;

27 января – 2 февраля: +18 копеек;

20–26 января: без изменений (65,47 рубля);

13–19 января: +8 копеек;

1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.

