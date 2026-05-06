АвтоВАЗ рассекретил цветовую гамму Lada Azimut

В палитре первого кроссовера Lada будет восемь оттенков.

© АВТОВАЗ

Покупатели кроссовера Lada Azimut получат богатый выбор цвета кузова. В палитре новой модели АвтоВАЗа будет сразу восемь оттенков.

В видеоролике в своём официальном Телеграм-канале тольяттинский концерн показал цветовую гамму первого кроссовера Lada. Набор включает следующие варианты оформления кузова: светло-серый, белый, темно-коричневый, чёрный, зелёный, оливковый, красный и серебристо-серый.

© АВТОВАЗ (скриншот видео)

Кроме того, в линейке будут доступны два варианта окраски крыши — черный цвет или под цвет кузова

Серийный выпуск Lada Azimut начнётся в июле-сентябре 2026 года. В продаже кроссовер появится в четвёртом квартале, то есть в октябре-декабре. По оценкам экспертов, цена новинки АвтоВАЗа составит от 1,9 до 2,8 млн рублей.

Обзор нового автомобиля «Лада Азимут»: цена, фото, салон, технические характеристики и стоимость кроссовера Lada Azimut от АвтоВАЗа