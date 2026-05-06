Представлен новый Haval F7 российской сборки: стоимость, характеристики и особенности

В продаже модернизированный кроссовер появится до конца июня.

Популярный китайский кроссовер Haval F7 второго поколения получил масштабное обновление. Автомобиль обзавёлся модернизированными силовыми агрегатами, доработанным интерьером и дополнительными возможностями мультимедийной системы, рассказали в российском представительстве марки.

Как и актуальная версия, F7 будет доступен как с передним, так и с полным приводом. Моноприводный кроссовер оборудован новым 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, собранным на российском заводе Haval в Туле. Его мощность осталась неизменной — 150 л.с., но крутящий момент вырос с 230 до 270 Н·м. Благодаря этому разгон до 100 км/ч сократился с 10,9 до 9,3 секунды. Переключение передач как в моноприводной, так и в полноприводной версиях обеспечивает 7-ступенчатый «робот».

Полноприводная модификация Haval F7 оснащается 2,0-литровым турбированным мотором, мощность которого увеличилась с 192 до 200 л.с., а крутящий момент вырос с 320 до 380 Н·м. Время разгона сократилось с 9,4 до 8,7 секунды.

Хотя внешность кроссовера осталась без изменений, салон обзавёлся множеством доработок и новых опций. Например, мультифункциональный руль получил утолщённый обод, а на центральной консоли появилась отдельная клавиша электронного стояночного тормоза. В средней и топовой комплектациях («Премиум» и «Техно+») предусмотрены электрические регулировки передних сидений по 8 направлениям. Среди других удобств — беспроводная зарядка смартфона мощностью 50 Вт с активной системой охлаждения и разъём USB Type-C.

Мультимедийная система дополнена рядом полезных функций. Приложение «Смарт-виджет» позволяет настраивать информационные блоки и «горячие» кнопки под индивидуальные предпочтения. Экран можно разделить на отдельные зоны для удобной демонстрации нужных сведений: климатических настроек, музыкальных параметров, погодных данных, технических характеристик автомобиля и прочего. Ещё одна новая функция — «Плавающий виджет», который по умолчанию отображает текущую скорость.

Как и предшественник, обновлённый Haval F7 выпускается на автозаводе в Туле. Продажи начнутся во втором квартале 2026 года Цена варьируется от 2 999 000 до 3 799 000 рублей в зависимости от двигателя, привода и комплектации.

