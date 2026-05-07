Рассекречен флагманский кроссовер GAC S9 для российского рынка

Раскрыты подробности дизайна кузова и салона гибридного SUV.

Большой флагманский кроссовер GAC S9 скоро дебютирует на российском рынке. В преддверии запуска продаж в представительстве компании рассказали об особенностях дизайна пятиметрового паркетника.

Кузов GAC S9 имеет строгие линии и сбалансированные пропорции, характерные для полноразмерных SUV. Брутальный внешний облик подчёркивают 21-дюймовые колёсные диски.

Среди дизайнерских решений особо заметны ультратонкая светодиодная полоса спереди и светодиодные интерактивные фонари сзади с изменяемым дизайном. Для окраски кузова доступно шесть вариантов, включая двухцветное оформление.

Салон предложен в трёх цветовых решениях. Отделка выполнена из премиальных материалов: сиденья обиты кожей Nappa, а в оформлении присутствуют вставки из натурального дерева. Предусмотрена многоцветная адаптивная подсветка с возможностью выбора цвета и яркости.

GAC пока не раскрывает подробности технического оснащения S9 для российского рынка. Судя по документации ОТТС, кроссовер будет доступен с 1,5-литровым ДВС-генератором для заряда батареи и двумя электродвигателями суммарной мощностью 340 л. с.

«Подробная информация о технических характеристиках, комплектациях и других особенностях модели будет предоставлена в рамках официального старта продаж на российском рынке», — сообщили в пресс-службе GAC.

Информация о стоимости GAC S9 в России пока тоже не разглашается. В Китае этот паркетник стоит 260-280 тысяч юаней, что по текущему обменному курсу составляет 2,8-3 млн рублей.

S9 станет седьмой моделью китайской компании на российском рынке. Сейчас в линейке GAC в нашей стране доступны кроссоверы: премиальный S7, полноразмерный GS8, семейный GS4, электрический Aion V, а также спортивный седан Empow и премиальный минивэн GAC M8.

