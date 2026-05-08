Выяснилось, с каких авто россияне пересаживаются на электрокары
Большинство новых владельцев электромобилей не спешат продавать свою предыдущую машину.
Владельцы бензиновых или дизельных автомобилей немецких, японских и корейских марок активнее всего пересаживаются на электрические машины. Об этой тенденции рассказало аналитическое агентство «Автостат».
Согласно проведённому опросу, чаще всего батарейные автомобили приобретают владельцы Kia, Volkswagen, Nissan, Toyota и BMW.
«Интересно, что большая часть опрошенных пересела на электромобили с BMW», — отметил заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин.
Топ-5 марок автомобилей, с которых россияне пересаживаются на электрокары:
- BMW — 11,7%;
- Toyota — 7%;
- Nissan — 6%;
- Volkswagen — 6%;
- Kia — 5,9%.
Примечательно, что лишь 17% покупателей при приобретении «электрички» отказываются от своей предыдущей машины. 83,1% владельцев электромобилей имеют в семье два или более автомобиля. И в 59,5 % случаев другая машина оборудована бензиновым двигателем. 29 % предпочитают дизель, 14,7 % выбирают гибрид, а 12,6 % владеют ещё одной «электричкой».
