Выяснилось, с каких авто россияне пересаживаются на электрокары

Большинство новых владельцев электромобилей не спешат продавать свою предыдущую машину.

Владельцы бензиновых или дизельных автомобилей немецких, японских и корейских марок активнее всего пересаживаются на электрические машины. Об этой тенденции рассказало аналитическое агентство «Автостат».

Согласно проведённому опросу, чаще всего батарейные автомобили приобретают владельцы Kia, Volkswagen, Nissan, Toyota и BMW.

«Интересно, что большая часть опрошенных пересела на электромобили с BMW», — отметил заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин.

Топ-5 марок автомобилей, с которых россияне пересаживаются на электрокары:

BMW — 11,7%; Toyota — 7%; Nissan — 6%; Volkswagen — 6%; Kia — 5,9%.

Примечательно, что лишь 17% покупателей при приобретении «электрички» отказываются от своей предыдущей машины. 83,1% владельцев электромобилей имеют в семье два или более автомобиля. И в 59,5 % случаев другая машина оборудована бензиновым двигателем. 29 % предпочитают дизель, 14,7 % выбирают гибрид, а 12,6 % владеют ещё одной «электричкой».

