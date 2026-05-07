Водителям в России грозит новое основание для лишения прав

Новое основание для аннулирования водительских прав вступит в силу в течение ближайших 12 месяцев.

Плановый визит к врачу может обернуться для автомобилиста лишением водительского удостоверения, причём на неопределённый срок. Новое основание для аннулирования прав вступит в силу с 1 марта 2027 года, напоминает РИА Новости.

Соответствующий закон был утверждён Правительством РФ ещё летом прошлого года. Его суть заключается в том, что водитель может лишиться прав из-за проблем со здоровьем. И сейчас, конечно, автомобилист рискует остаться без прав, если не пройдёт обязательную медкомиссию перед их получением или обменом. Ключевая разница — ГИБДД сможет назначать внеочередное медицинское освидетельствование.

Если сейчас гражданин, управляющий транспортным средством, обязан проверять здоровье лишь при получении и продлении прав, то есть один раз в 10 лет, то с 1 марта следующего года этой временной рамки больше не будет. К примеру, если при диспансеризации у гражданина с водительскими правами выявят серьёзные проблемы со зрением или психические и неврологические расстройства, сведения об этом будут переданы в Госавтоинспекцию.

В течение трёх следующих месяцев ГИБДД назначит повторную медкомиссию, по итогам которой примет решение о приостановке действия водительского удостоверения до выздоровления пациента. Уклониться от медкомиссии, назначенной ведомством, не получится. Неявка в медицинское учреждение будет автоматически означать лишение водительских прав.

Важно отметить, что управление автомобилем в период лечения будет приравниваться к вождению без прав. За это полагается денежный штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей и эвакуация автомобиля на штрафстоянку.

