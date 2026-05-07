Дочерняя марка китайского концерна Chery уходит из России

С начала 2026 года эта марка продала меньше 50 автомобилей.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Китайский производитель легковых автомобилей Kaiyi покидает российский рынок после трёх лет работы. Компания объявила о передаче своих автосалонов новому владельцу.

С 1 мая дилерская сеть, которая в середине 2024 года насчитывала 107 центров в 60 городах страны, постепенно переходит во владение «Вотур Мотор Рус» — дистрибьютору бренда Jetour. Эта компания займётся гарантийной и сервисной поддержкой проданных автомобилей Kaiyi, а также обеспечит поставки запасных частей.

Прямым текстом это не объявлено, но подобные действия указывают на то, что китайская марка окончательно сворачивает свою деятельность в России. Инсайды об этом периодически появлялись с начала 2025 года. А прошлой осенью стало известно о прекращении сборки автомобилей этой марки на заводе «Автотор» в Калининграде.

Причина ухода проста — слабые продажи. В первом квартале спрос на автомобили этой марки рухнул на 95% — с 901 до 49 штук.

«Мы благодарим вас за доверие к бренду Kaiyi и уверены, что переход функций послепродажного обслуживания к ООО „Вотур Мотор Рус“ позволит поддержать высокий уровень качества сервиса и обеспечить бесперебойную поддержку клиентов», — сказано в сообщении на официальном сайте бренда.

Марка Kaiyi, 49% акций которой принадлежат компании Chery, работала на российском рынке с марта 2023 года. Линейка бренда была представлена четырьмя моделями, такими как седан E5, кроссоверы X3, X3 Pro и X7 Kunlun.

Российские дилеры не могут распродать китайские автомобили