«Вызывает опасения». В России закрываются автосалоны

С начала текущего года прекратили работу почти 50 точек продаж, а их общее количество достигло минимума за последние пару лет.

Количество автосалонов в России впервые за несколько лет упало ниже отметки в три тысячи единиц. Об этом сообщил генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

В первом квартале 2026 года число шоурумов сократилось на 46 единиц — до 2925 точек продаж.

«Цифры небольшие, но намечающийся тренд вызывает опасения. Ранее, на протяжении нескольких лет, число ДЦ (дилерских центров — прим. ред.) колебалось вокруг отметки в 3 тысячи единиц», — отметил Целиков.

Лидером по числу автосалонов в России остаётся отечественная марка Lada — 348 шоурумов по всей стране. Следом идут китайские бренды: Chery (221 автоцентр), Changan (208), Geely (207) и Jetour (152). Далее в списке находятся российские бренды Solaris (134) и УАЗ (96). Марка «Москвич» занимает девятое место по размеру дилерской сети, располагаясь между Exeed (84) и JAC (75),— 83 автосалона.

