Опубликованы изображения секретной «Нивы», которую показывали Путину

Прежде эту машину видели только президент России и сотрудники АвтоВАЗа.

Концерн АвтоВАЗ зарегистрировал патент на дизайн Lada Niva нового поколения. Изображения автомобиля появились в электронной базе Роспатента, об этом узнал «Рамблер/Авто».

Узнать «Ниву» на этих эскизах можно разве что по характерному короткому заднему свесу, небольшому скосу двери багажника и выштамповкам на задних стойках. В остальном — по X-образному дизайну передней части, рисунку колёсных дисков и округлой форме передней части — машин больше напоминает будущий флагман Lada Azimut, чем классический внедорожник АвтоВАЗа.

В документах Роспатента название автомобиля не упоминается. Тем не менее, судя по изображениям, именно этот концепт был показан президенту России Владимиру Путину во время его визита на автозавод в Тольятти в феврале 2025 года.

Рабочее название новой Lada Niva — T-134. Этот автомобиль является развитием проекта «Нива-3», представленного ещё пять лет назад. Первоначально машину собирались строить на шасси CMF-B-LS альянса Renault-Nissan, которое использовалось для новых поколений Logan и Sandero. Начало серийного производства планировалось на 2024 год, однако оно не состоялось из-за прекращения сотрудничества АвтоВАЗа с Renault.

На сегодняшний день никаких подробностей о сроках разработки и примерной дате старта серийного производства Lada Niva T-134 нет. Эксперты предполагают, что новинка появится на конвейере не раньше 2028 года.

