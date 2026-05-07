Россияне скупают японские авто: продажи Toyota выросли в два раза

Названы три самых востребованных модели японской марки среди российских автовладельцев.

Компания Toyota покинула Россию в 2022 году и возвращаться пока не планирует. Однако это не помешало стремительному росту продаж автомобилей японской марки.

Как рассказал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале, с января по апрель в нашей стране было продано 9708 новых автомобилей Toyota. Это практически в два раза (+97%) больше, чем за первые четыре месяца прошлого года, когда объём реализации составил 4929 единиц.

«Почти 90% автомобилей Toyota (8549 штук) были произведены в Китае. Все поставки осуществляются по схемам альтернативного импорта, в том числе через Киргизию», — уточнил гендиректор и сооснователь «Автостата».

По итогам первых четырёх месяцев этого года Toyota заняла седьмое место в марочном рейтинге. Рыночная доля японского автопроизводителя увеличилась до 2,5%. Таким образом, каждый сороковой покупатель нового автомобиля в России выбирает Toyota.

Наибольшим спросом среди россиян пользуется кроссовер RAV4 – 3324 проданных экземпляров. На второй строчке идёт ещё один кроссовер – Highlander (3176 штук). Замыкает тройку самых популярных моделей седан Camry (1788 штук).

