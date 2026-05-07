Путину рассказали о новинке АвтоВАЗа, которая перевернёт сознание россиян

С появлением новой модели Lada отношение российских граждан к отечественной автомобильной промышленности значительно улучшится, пообещали президенту России.

Новейший кроссовер Lada Azimut изменит отношение россиян к отечественному автопрому в лучшую сторону. Об этом заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Глава госкорпорации рассказал российскому лидеру о развитии гражданской авиации и автомобилестроения. Зашла и речь о будущем флагмане АвтоВАЗа, серийный выпуск которого стартует в июле-сентябре.

«Появилась очень хорошая новинка нашего АвтоВАЗа – кроссовер Azimut», – отметил Чемезов.

Путин уточнил: «Lada?»

«Lada, да. Их будет выпускаться 70 тысяч штук в год. Я уверен, что такие машины будут менять отношение, в том числе потребителей, к нашему отечественному автопрому в положительную сторону», – ответил гендиректор «Ростеха».

Напомним, что «Ростех» является совладельцем АвтоВАЗа. Госкорпорации принадлежит 32,3% акций тольяттинского автоконцерна.

