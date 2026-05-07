Россияне начали скупать бумажные карты из-за отключений интернета

Спрос на бумажные дорожные карты вырос в полтора раза.

В России зафиксирован беспрецедентный рост продаж бумажных карт автодорог. Спрос на них подскочил на 55% по сравнению с апрелем-майем прошлого года. Причина — нестабильная работа интернета в стране.

Как отмечают издатели, бумажная карта не разрядится и не потеряет сигнал спутника на сложной транспортной развязке, что особенно ценно в условиях ограничений мобильного интернета, тем более в дальних поездках.

«На фоне новостей об ограничениях интернета россияне массово возвращаются к бумажным картам. Сегмент “Атласы и путеводители для туристов” вырос на 41,4%, а “Атласы и карты автодорог” — на 39,8%», — сообщило издательство «АСТ нонфикшн» информагентству ТАСС.

Наибольшим спросом среди автолюбителей пользуются такие бумажные издания, как:

«Карта мира / Карта России (в новых границах) с флагами»;

«Атлас автодорог России, стран СНГ и Балтии (приграничные районы, в новых границах)»;

«Политическая карта мира А0 (в новых границах)»;

«Санкт-Петербург. Туристическая карта»;

«Москва. Центр. Туристическая карта».

Их стоимость варьируется от 220 до 650 рублей в зависимости от магазина и издания.

