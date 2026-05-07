Hyundai зарегистрировала в России название модели Solaris

Теоретически «корейцы» смогут снова продавать в нашей стране автомобили Hyundai Solaris.

Ушедший из России южнокорейский автогигант Hyundai запатентовал название одной из самых популярных в нашей стране моделей, которая за многие годы официального присутствия на рынке не раз возглавляла рейтинги продаж. Об этом «Рамблер/авто» узнал в ходе мониторинга электронной базы ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности).

В четверг, 7 мая, Роспатент одобрил заявку Hyundai на регистрацию наименования Solaris. Под этим названием «корейцы» выпускают седаны и хэтчбеки. Патент оформлен по 12-му классу, что даёт компании право продавать в России автомобили под таким шильдиком.

Заявка была подана головным офисом Hyundai в Сеуле ещё в сентябре прошлого года. Срок действия прав на название — до осени 2034 года.

Понятно, что регистрация в Роспатенте — это лишь юридическое действие, подтверждающее право собственности на бренд. Возобновлять поставки автомобилей в Россию и тем более организацию производства корейская компания не собирается. В январе этого года Hyundai отказалась от обратного выкупа своих заводов в Санкт-Петербурге, проданных в 2023 году за символическую сумму в 10 000 рублей.

