Новая «Нива», отмена медсправок, фейковый штраф и другое. Главное за неделю

Бумажные медсправки для получения водительских прав уйдут в прошлое, автомобилистов напугали фейковым штрафом за знак аварийной остановки, АвтоВАЗ запатентовал дизайн секретной Niva, продажи новых авто взлетели на 15%, а рост цен на бензин опять ускорился — эти и другие новости в подборке главных событий автоиндустрии первой недели мая 2026 года.

Опубликованы изображения секретной «Нивы»

В Сети появились патентные изображения прототипа в стиле Lada Niva. Этот концепт под рабочим названием T-134 ещё в 2025 году показали президенту России Владимиру Путину. Он намекает на то, как может выглядеть новая «Нива». Когда такая машина может появиться в продаже — ответили на АвтоВАЗе.

Водителям грозит новое основание для лишения прав

С 2027 года ГИБДД сможет приостанавливать действие водительских прав из-за проблем со здоровьем, выявленных при обычном медосмотре. Если диспансеризация покажет серьёзные противопоказания, водителя отправят на внеочередную медкомиссию, по итогам которой он может получить запрет на управление автомобилем. Как будет работать новый механизм и что грозит за неявку на медобследование — в нашей публикации.

Известный китайский бренд уходит из России

Китайский бренд Kaiyi, принадлежащий концерну Chery, сворачивает деятельность в России. Причиной стал обвал продаж: за год спрос на автомобили этой марки рухнул на 95%. Дилерские центры передадут новому владельцу, который обеспечит сервисное обслуживание и поставку запчастей.

Рост цен на бензин на АЗС снова ускорился

За последнюю неделю средняя стоимость бензина на российских заправках выросла на 8 копеек. Это на 3 копейки больше, чем неделей ранее. С подробной динамикой цен по регионам и маркам можно ознакомиться тут.

Обнадёживающая новость: после публикации этого отчёта Росстата эксперты в разговоре с «Рамблер/авто» отметили, что дальнейший рост цен на топливо ожидается лишь в рамках инфляции.

АвтоВАЗ раскрыл цветовую гамму Lada Azimut

Будущий флагман АвтоВАЗа, кроссовер Lada Azimut, получит палитру из восьми оттенков. В списке есть как классические колеры, так и необычные, яркие варианты. Как будет выглядеть новинка в разных цветах — в заметке.

Водителей напугали штрафами за знак аварийной остановки

В российских СМИ распространился фейк о штрафах за отсутствие знака аварийной остановки. В ГИБДД уже прокомментировали эту информацию. Что не так с этой «страшилкой» для водителей? Объясняем в нашей заметке.

Hyundai зарегистрировала в России название модели Solaris

Корейские автопроизводители Hyundai и Kia ушли с российского рынка и возвращаться не собираются. Несмотря на это, они активно регистрируют свои товарные знаки в нашей стране. На этой неделе реестр Роспатента пополнился названиями двух моделей, причём весьма популярных — Solaris и Rio.

Автомобилисты могут потерять 300 000 рублей из-за ограничений интернета

Нестабильная работа интернета в России привела к двум последствиям для автомобилистов. Во-первых, спрос на бумажные дорожные карты вырос в полтора раза. Во-вторых, как выяснилось, без доступа в Сеть невозможно оформить ДТП по европротоколу, что грозит снижением максимальной страховой выплаты с 400 000 до 100 000 рублей. Кроме того, страховщики рекомендуют возить с собой бумажный полис ОСАГО.

Путину рассказали о новинке АвтоВАЗа, которая перевернёт сознание россиян

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле пообещал, что кроссовер Lada Azimut заставит граждан по-новому взглянуть на российский автопром. Также глава госкорпорации раскрыл объём выпуска новинки АвтоВАЗа. Все подробности — в нашей публикации.

Отечественный авторынок ожил: продажи новых легковых машин выросли на 15%

В апреле в России было продано 117,5 тысяч новых легковых автомобилей, что стало лучшим показателем с начала года. Относительно апреля прошлого года спрос вырос на 15,1%. Какие автомобили пользовались наибольшим спросом во втором месяце весны? Вашему вниманию — модельный рейтинг.

В России отменили медсправки для получения водительских прав

С 1 марта 2027 года бумажная медицинская справка уйдёт в прошлое. Данные о здоровье водителя будут передаваться в ГИБДД в электронном виде. Как будет работать новая система и что изменится для автомобилистов — по ссылке.

Также на этой первой майской неделе мы рассказали об обновлении трековой Lada Vesta TCR, новом товарном знаке Volga, особенностях флагманского кроссовера GAC S9 для российского рынка, стремительном росте спроса на автомобили Toyota и закрытии автосалонов в стране в начале 2026 года.