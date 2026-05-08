АвтоВАЗ ответил на вопрос о выпуске новой «Нивы», показанной Путину

Тольяттинский концерн прокомментировал публикацию изображений кроссовера T-134.

Запатентованные изображения новой Lada Niva не означают, что этот концепт обязательно пойдёт в серийное производство

Об этом заявили на АвтоВАЗе, комментируя публикацию в Роспатенте.

Накануне, 7 мая, в электронной базе ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности) появились изображения кроссовера с рабочим названием T-134. Концепт этой машины показали президенту России Владимиру Путину во время его визита на завод в Тольятти в феврале прошлого года.

«Это одна из дизайн-концепций, работы над которой финализированы. Патентование такой разработки — распространённая мировая практика. Пока рано говорить о конвейерной перспективе этого концепта», — цитирует ТАСС пресс-службу АвтоВАЗа.

Ещё по ходу прошлого года автоэксперты отметили, что перспективы Lada Niva T-134 напрямую зависят от того, насколько востребованным окажется кроссовер Lada Azimut. Первый паркетник отечественной марки появится в продаже в конце 2026 года.

