9 мая в Москве перекроют движение: полный список улиц

Иван Беликов

Московских водителей предупредили об ограничении движения в ближайшую субботу, 9 мая.

9 мая с 05:00 на ряде улиц и набережных в центре Москвы будет перекрыто движение транспорта в связи с проведением Парада Победы. Ограничения будут действовать до завершения мероприятия, сообщили в столичном Дептрансе.

Движение автомобилей, мотоциклов, велосипедов, самокатов и другого транспорта будет перекрыто на следующих участках:

  • Тверская улица — от улицы Моховой до Тверского бульвара;
  • Моховая улица — от улицы Воздвиженки до улицы Тверской;
  • Большая Никитская улица — от улицы Моховой до Романова переулка;
  • Улица Петровка — от Дмитровского переулка до Театрального проезда;
  • Садовническая улица — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;
  • Гончарная набережная — от Гончарного проезда до Котельнической набережной;
  • Садовническая набережная — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;
  • Пречистенская набережная — от Кремлёвской набережной до Соймоновского проезда;
  • Улицы: Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка;
  • Набережные: Москворецкая, Кремлёвская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская;
  • Переулки: Фалеевский, Лубочный, Ветошный, 1-й и 2-й Раушские.
  • Проезды: Китайгородский, Театральный и Соймоновский;
  • Площади: Старая, Новая и Болотная;
  • Мосты: Большой Москворецкий и Чугунный.

С 00:01 8 мая и до 23:59 9 мая на участках временных перекрытий также запрещена парковка.

«Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут. Возможны изменения», — сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

