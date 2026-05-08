9 мая в Москве перекроют движение: полный список улиц
Московских водителей предупредили об ограничении движения в ближайшую субботу, 9 мая.
9 мая с 05:00 на ряде улиц и набережных в центре Москвы будет перекрыто движение транспорта в связи с проведением Парада Победы. Ограничения будут действовать до завершения мероприятия, сообщили в столичном Дептрансе.
Движение автомобилей, мотоциклов, велосипедов, самокатов и другого транспорта будет перекрыто на следующих участках:
- Тверская улица — от улицы Моховой до Тверского бульвара;
- Моховая улица — от улицы Воздвиженки до улицы Тверской;
- Большая Никитская улица — от улицы Моховой до Романова переулка;
- Улица Петровка — от Дмитровского переулка до Театрального проезда;
- Садовническая улица — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;
- Гончарная набережная — от Гончарного проезда до Котельнической набережной;
- Садовническая набережная — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;
- Пречистенская набережная — от Кремлёвской набережной до Соймоновского проезда;
- Улицы: Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка;
- Набережные: Москворецкая, Кремлёвская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская;
- Переулки: Фалеевский, Лубочный, Ветошный, 1-й и 2-й Раушские.
- Проезды: Китайгородский, Театральный и Соймоновский;
- Площади: Старая, Новая и Болотная;
- Мосты: Большой Москворецкий и Чугунный.
С 00:01 8 мая и до 23:59 9 мая на участках временных перекрытий также запрещена парковка.
«Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут. Возможны изменения», — сообщили в Департаменте транспорта Москвы.
Ограничение дорожного движения в Санкт-Петербурге 9 мая: полный список улиц