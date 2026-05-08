9 мая в Москве перекроют движение: полный список улиц

Московских водителей предупредили об ограничении движения в ближайшую субботу, 9 мая.

© Пелагия Тихонова/РИА Новости

9 мая с 05:00 на ряде улиц и набережных в центре Москвы будет перекрыто движение транспорта в связи с проведением Парада Победы. Ограничения будут действовать до завершения мероприятия, сообщили в столичном Дептрансе.

Движение автомобилей, мотоциклов, велосипедов, самокатов и другого транспорта будет перекрыто на следующих участках:

Тверская улица — от улицы Моховой до Тверского бульвара;

— от улицы Моховой до Тверского бульвара; Моховая улица — от улицы Воздвиженки до улицы Тверской;

— от улицы Воздвиженки до улицы Тверской; Большая Никитская улица — от улицы Моховой до Романова переулка;

— от улицы Моховой до Романова переулка; Улица Петровка — от Дмитровского переулка до Театрального проезда;

— от Дмитровского переулка до Театрального проезда; Садовническая улица — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;

— от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; Гончарная набережная — от Гончарного проезда до Котельнической набережной;

— от Гончарного проезда до Котельнической набережной; Садовническая набережная — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;

— от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; Пречистенская набережная — от Кремлёвской набережной до Соймоновского проезда;

— от Кремлёвской набережной до Соймоновского проезда; Улицы: Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка;

Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка; Набережные: Москворецкая, Кремлёвская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская;

Москворецкая, Кремлёвская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская; Переулки: Фалеевский, Лубочный, Ветошный, 1-й и 2-й Раушские.

Фалеевский, Лубочный, Ветошный, 1-й и 2-й Раушские. Проезды: Китайгородский, Театральный и Соймоновский;

Китайгородский, Театральный и Соймоновский; Площади: Старая, Новая и Болотная;

Старая, Новая и Болотная; Мосты: Большой Москворецкий и Чугунный.

С 00:01 8 мая и до 23:59 9 мая на участках временных перекрытий также запрещена парковка.

«Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут. Возможны изменения», — сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Ограничение дорожного движения в Санкт-Петербурге 9 мая: полный список улиц