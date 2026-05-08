Расшифровано название нового российского автобренда Esteo

Раскрыт смысл наименования новой марки.

В каждой букве названия Esteo зашифровано описание автомобилей этого бренда, а само оно образовано из двух слов. Об этом рассказали в пресс-службе «АГР Холдинга», которому принадлежит новая марка.

О планах по запуску Esteo было объявлено неделю назад, 30 апреля. Эта марка станет уже четвёртой в активе «АГР» после Tenet, Tenet Plus и Jeland.

«Имя образовано от латинских слов est («существовать») и ео («путь»). Буквы, из которых состоит название Esteo, также отражают основные ценности бренда: Эстетика (Esthetics), Статус (Status), Технология (Technology), Эмоции (Emotion), Опережение (Outrun)», — рассказали в представительстве «АГР».

Модельный ряд Esteo будет включать в себя как электромобили, так и автомобили с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Линейка охватит сегмент кроссоверов классов D (семейные или бизнес-модели) и F (представительские, люксовые автомобили).

