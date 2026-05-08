Московским водителям напомнили о бесплатных парковках во вторые майские праздники

Во вторые майские праздники парковки в Москве работают бесплатно.

© mos.ru

9 и 11 мая автомобилисты в Москве могут парковаться бесплатно. Об этом в преддверии вторых майских праздников напомнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В праздники мы традиционно отменяем плату за городские уличные парковки. На дорогах столицы в такие дни меньше машин, чем в будни», — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного Дептранса.

Оставить автомобиль без оплаты можно на всех улицах города, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. При этом парковки со шлагбаумом остаются платными все дни.

В воскресенье, 10 мая, парковки в Москве будут работать по режиму обычного выходного дня: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей, а также зон динамического тарифа.

9 мая в Москве перекроют движение: полный список улиц