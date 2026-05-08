В России подешевели летние шины для легковых авто

Летняя резина стала дешевле на 4,4%.

© Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

Летние шины для легковых автомобилей за последние 12 месяцев подешевели на 500 рублей. Об этом сообщило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

Если в апреле прошлого года покрышки массового, не премиального сегмента в среднем стоили 10 400 рублей, то в апреле 2026-го чек составил 9 900 рублей, то есть стоимость упала на 4,4 %. С другой стороны, это дороже, чем в марте, когда ценник на летние шины был на уровне 9 800 рублей.

Пик стоимости летней резины за последние 12 месяцев был достигнут в январе — 10 800 рублей. Дешевле всего шины стоили в августе прошлого года, когда цена составила 9 300 рублей.

Всесезонные шины за последние 12 месяцев, напротив, подорожали на 3,8 % и стоят сейчас 13 200 рублей. То же самое касается и зимней резины, которая в апреле выросла в цене на 1,4% — до 9700 рублей.

Когда выгоднее всего покупать летние шины?