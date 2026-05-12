12 мая вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Максимально допустимый срок между «теорией» и «городом» сокращён с 6 месяцев до 60 дней.

Со вторника, 12 мая, в России вступили в силу новые правила проведения экзаменов в Госавтоинспекции (ГИБДД). Это следует из постановления № 508, опубликованного на сайте Правительства РФ.

Единственное, но немаловажное изменение — сокращение предельного срока между сдачей теоретического и практического экзаменов. Если раньше после успешной сдачи письменного теста выпускник автошколы мог ждать назначения экзамена по вождению до шести месяцев, то теперь этот период составляет всего 60 дней.

Эксперты отрасли уверены, что нововведение пойдёт на пользу начинающим водителям. Растягивание этого периода на полгода зачастую приводило к тому, что начинающие автомобилисты теряли навыки вождения.

«Чем больше времени проходит с момента выпуска курсанта из автошколы до практического экзамена в ГАИ, тем существеннее потеря им навыков практического вождения. И тем меньше у него шансов успешно сдать «практику», — сказала президент «Межрегиональной ассоциации автошкол» Татьяна Шутылева в разговоре с «Рамблер/авто».

Постановление о новом предельном сроке между теоретическим и практическим экзаменами в ГИБДД было подписано 30 апреля премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

