Россиян предупредили о риске аннулирования водительских прав

В МВД сообщили о дополнительном основании для признания водительских прав недействительными.

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

В водительских правах запрещены любые не предусмотренные законом отметки, и их наличие может привести к аннулированию удостоверения. Об этом напомнили автомобилистам в МВД России.

На оборотной стороне водительского удостоверения, помимо информации о категориях, подкатегориях и сроке действия документа, есть специальные графы для особых отметок: 12 (ограничения по отдельным категориям) и 14 (ограничения и медицинские противопоказания). Вносить в них что-либо самостоятельно категорически запрещено.

«Российское национальное водительское удостоверение оформляется в строгом соответствии с требованиями приказа МВД России. Проставление отметок, не предусмотренных законодательством, не допускается», — приводит ТАСС слова из сообщения пресс-службы МВД.

Внесение подобных отметок может привести к признанию водительского удостоверения недействительным. Это значит, что ездить с такими правами будет нельзя. Автомобилисту придётся обратиться в ГИБДД с заявлением о замене документа, пройти медицинскую комиссию и оплатить госпошлину.

