RDS Open возвращается в Москву: расписание, формат и фавориты второго этапа сезона-2026

Спортивный комплекс «Москва» вернулся в календарь RDS Open впервые с 2021 года.

16 и 17 мая на территории столичного Центра технических видов спорта «Москва», расположенного на левом берегу Москвы-реки в районе Печатники, состоится второй этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open). После яркого старта сезона в Рязани пилоты возвращаются на трассу, чтобы продолжить борьбу за место на подиуме и подарить зрителям яркое шоу.

Центр технических видов спорта «Москва» для Открытого чемпионата РДС — знакомая площадка. До 2021 года здесь проходили этапы чемпионата RDS Запад, однако после расширения географии проведения соревнований серия RDS Open, которая до 2025 года называлась RDS Europe, долгое время не приезжала на эту трассу в летнем сезоне. С тех пор изменился и подход к проведению чемпионатов, и список участников, поэтому возвращение на ЦТВС «Москва» станет новым испытанием для пилотов.

Соревновательный уик-энд пройдёт по привычному расписанию. В субботу, 16 мая, зрителей ждут квалификационные заезды, а также парные тренировки, а в воскресенье, 17 мая — парные заезды по системе с выбыванием после двух поражений.

Основная борьба ожидается между победителями и призёрами первого этапа, прошедшего в конце апреля в Рязани. Победу тогда одержал пилот команды Tamashi Racing Владимир Афанасьев, «серебро» завоевал чемпион RDS Open PRO сезона-2025 Анатолий Щербак, а замкнул тройку представитель команды STAR PER STARS AIMOL Владислав Ерофеев.

Однако конкуренцию им вполне способны составить пилоты, для которых Центр технических видов спорта «Москва» — домашняя трасса. Среди них Руслан Арефьев, Алексей Разинков, Константин Колганов и Александр Леонов.

Открытый чемпионат РДС по дрифту проводится без возрастных ограничений. Дети до 7 лет могут посетить соревнования бесплатно, для детей 7-11 лет предусмотрен специальный тариф, но важно помнить — юные зрители допускаются на территорию только в сопровождении взрослого с билетом. Для онлайн-болельщиков доступна бесплатная трансляция на платформе RDS TV.

