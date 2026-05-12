Московским водителям рассказали о подорожании бензина

Топливо на стооличных заправках за неделю выросло в цене на 9 копеек.

Средняя стоимость бензина на заправках в Москве за последнюю неделю, с 4 по 12 мая, выросла на 9 копеек против 11 копеек неделей ранее. Об этом по итогам мониторинга цен на АЗС рассказала Московская топливная ассоциация (МТА).

Сильнее всего подорожал премиальный бензин АИ-100 — на 15 копеек. АИ-92 и АИ-95 прибавили на 7 и 6 копеек соответственно. Дизельное топливо за неделю выросло в стоимости всего на 1 копейку.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива на московских АЗС с 4 по 12 мая:

АИ-92: +7 копеек, с 64,20 до 64,27 рубля;

АИ-95: +6 копеек, с 70,73 до 70,79 рубля;

АИ-100: +15 копеек, с 96,33 до 96,48 рубля;

ДТ: +1 копейка, с 77,30 до 77,31 рубля.

Об изменении цен на бензин и дизельное топливо по всей стране расскажет Росстат в ближайшую пятницу, 15 мая.

