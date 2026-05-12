Рассекречен первый автомобиль новой российской марки Esteo

Новый российский автобренд Esteo представил свою первую модель — MX. О новинке рассказала пресс-служба холдинга «АГР», владеющего также марками Tenet и Jeland.

«Первенец» Esteo — это среднеразмерный внедорожник, относящийся к классу D. Габариты автомобиля составляют 4775 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1725 мм в высоту при колёсной базе 2800 мм. Дорожный просвет достигает 210 мм. В зависимости от комплектации доступны легкосплавные диски R19 или R20.

Под капотом — 2,0-литровый турбомотор мощностью 197 л. с., работающий в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Техническая архитектура подвески кроссовера включает алюминиевые рычаги, гидронаполненные сайлентблоки, многорычажную заднюю подвеску и специальные настройки.

Отличительная черта экстерьера Esteo MX — диодная оптика с 472 LED-элементами, поддерживающая эффектные настраиваемые режимы приветствия. Головная оптика трёхуровневая, что обеспечивает отличную видимость в тёмное время суток.

В салоне имеется сразу три экрана: цифровая приборная панель (10,25"), центральный монитор (15,6") и дисплей для пассажира на 12,3 дюйма. Имеются физические кнопки, в том числе для управления климат-контролем. Премиальная аудиосистема насчитывает 21 динамик, включая фронтальный высокочастотный распределитель звука и динамик в подголовнике водителя.

«Цифровую экосистему дополняет голосовой ассистент на базе ИИ: он не только управляет функциями автомобиля, но и локализует источник звука, точно определяя, от какого пассажира поступила команда», — рассказали в представительстве марки.

Автомобиль оснащён полным зимним пакетом, включающим обогрев руля, всех сидений, стёкол, зеркал, форсунок омывателя, увеличенным до 7 литров бачком омывателя и заводским омывателем камеры заднего вида.

Производство автомобиля Esteo MX будет налажено на заводе «АГР» в Шушарах. Старт продаж запланирован на грядущее лето.

