Россияне активно избавляются от китайских автомобилей

Иван Беликов

На российской вторичке становится всё больше автомобилей китайских марок.

Продажи подержанных китайских машин в России в апреле выросли почти в полтора раза и достигли максимального значения с начала 2026 года, следует из данных «Автостат Инфо».

Во втором месяце весны на российском рынке подержанных автомобилей было продано 34 649 «китайцев». Это на 42 % больше, чем в апреле 2025 года, когда объём китайских автомобилей на вторичном рынке составлял 24 392 штук.

По сравнению с мартом продажи увеличились на 17,2 %. Причём доля китайских автомобилей на вторичке за месяц выросла с 5,9% до 6,1%.

Топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей с пробегом в апреле 2026 года:

  1. Haval Jolion – 1969 единиц;
  2. Geely Coolray – 1447;
  3. Geely Monjaro – 1094;
  4. Chery Tiggo 7 Pro Max – 1089;
  5. Omoda C5 – 997;
  6. Great Wall Hover – 890;
  7. Chery Tiggo 4 Pro – 886;
  8. Chery Tiggo 7 Pro – 873;
  9. Haval F7 – 850;
  10. Chery Tiggo (T11) – 748.

Среди марок лидером по количеству перепродаж стала Chery — 6 611 автомобиля. Второе место заняла Geely — 6 095 машин, третье место осталось за Haval — 5142 единицы.

