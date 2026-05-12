В Москве резко сократилось число ДТП: названы причины улучшения дорожной обстановки

Столичная ГИБДД рассказала об аварийности на дорогах в январе-апреле.

© Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Количество аварий на московских дорогах значительно уменьшилось. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции при подведении итогов первых четырех месяцев 2026 года.

В январе-апреле в Москве произошло 2116 дорожно-транспортных происшествий. Это на 10,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество пострадавших в ДТП сократилось на 8,1 %, число погибших — на 8,8 %, до 2461 и 62 человек соответственно.

В ГИБДД объясняют улучшение дорожной обстановки комплексом реализованных профилактических мер. В частности, важную роль сыграла информационно-разъяснительная работа с участниками дорожного движения, направленная на формирование культуры безопасного поведения на дороге.

Значимый вклад в сокращение числа аварий внесло расширение охвата системы фотовидеофиксации нарушений. Сейчас на дорогах Москвы функционирует 3212 дорожных камеры, контролирующие более 50 видов нарушений ПДД.

«Всё нормально, я пошла!»: Верховный суд лишил водителя прав из-за ушедшего с места ДТП пешехода