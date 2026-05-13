В Россию почти перестали ввозить б/у иномарки мощнее 160 сил

Виной всему — правила утильсбора, вступившие в силу с 1 декабря 2025 года.

Новая методика начисления утильсбора обрушила импорт мощных автомобилей с пробегом. Об этом сообщил генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

С 1 декабря 2025 года в России вступили в силу новые правила подсчёта «утиля». Разовый платёж за автомобиль, ввозимый из-за границы, рассчитывается не только по возрасту транспортного средства и объёму двигателя, но и по мощности, если отдача составляет 160 л.с. или больше.

Новая «формула» привела к тому, что утильсбор на некоторые машины увеличился в сотни раз. Следовательно, авто мощностью 160 л. с. подорожали, и, как теперь выясняется, их ввоз в Россию упал до минимума.

«За первые четыре месяца текущего года в Россию ввезли чуть более 5,4 тысячи легковых автомобилей с пробегом мощностью свыше 160 л. с. Это в восемь раз меньше, чем в январе-апреле прошлого года (44,1 тысячи штук)», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

Доля авто с пробегом мощностью свыше 160 л. с. в импорте сократилась с 42% до 4,5%. Притом что общий объём ввоза подержанных легковушек в годовом сравнении вырос практически на 18% — с 105 до 123,7 тысячи штук.

